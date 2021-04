Lavoro, in Campania Ri-Parti con l’export: progetto per formare 40 giovani manager (Di giovedì 8 aprile 2021) formare i futuri manager dell’export, mediante una formazione dal taglio pratico ed operativo, integrata da esercitazioni, case studies, collegamenti con uffici esteri ICE, incontri con associazioni e realtà aziendali, ed un percorso di stage presso le aziende del territorio. E’ quanto prevede il progetto “Ri-Parti con l’export”, per formare 40 ”futuri giovani manager dell’export”, promosso da una partnership che vede coinvolti la Regione Campania, ICE -Agenzia, Anpal Servizi, Consorzio ASI Napoli e CIS Interporto Campano, e che sarà presentato venerdì prossimo, 9 aprile, (ore 10) nel Palazzo convegni dell’Interporto di Nola (Napoli). All’incontro prenderanno parte Antonio Marchiello, assessore al ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 aprile 2021)i futuridel, mediante una formazione dal taglio pratico ed operativo, integrata da esercitazioni, case studies, collegamenti con uffici esteri ICE, incontri con associazioni e realtà aziendali, ed un percorso di stage presso le aziende del territorio. E’ quanto prevede il“Ri-con”, per40 ”futuridel”, promosso da una partnership che vede coinvolti la Regione, ICE -Agenzia, Anpal Servizi, Consorzio ASI Napoli e CIS Interporto Campano, e che sarà presentato venerdì prossimo, 9 aprile, (ore 10) nel Palazzo convegni dell’Interporto di Nola (Napoli). All’incontro prenderanno parte Antonio Marchiello, assessore al ...

ConfindustriaSa : #media @LaCittaSalerno Rapporto 'Il Mercato del #Lavoro in #Campania' - IstTagliacarne : RT @ConfindustriaSa: In #news è possibile effettuare il download del Rapporto “Mercato del lavoro in Campania: le passate dinamiche, i pres… - ConfindustriaSa : In #news è possibile effettuare il download del Rapporto “Mercato del lavoro in Campania: le passate dinamiche, i p… - Napoliflash24 : Presentato il rapporto sul 'Mercato del lavoro in Campania' - - alerin2014 : RT @IstTagliacarne: 'Negli ultimi cinque anni il tasso di occupazione in Campania è aumentato di oltre un punto percentuale'. Lo ha detto M… -