(Di giovedì 8 aprile 2021) “Dobbiamo vietare la vendita ai privati didiin stile militare”, che sono le armi responsabili delle più gravi stragi in America. È l’lanciato da Joe. Ricordando anche la strage delle ultime ore in South Carolina, quella in cui sono rimaste uccise cinque persone tra cui due bambini,ha detto: “Basta preghiere, è il tempo dell’azione per fermare una volta per tutte la violenza delle armi”. Il presidente americano, lanciando una sorta di monito alla Nra, la potente lobby americana delle armi, ha aggiunto: “Nessuno vuole promuovere qualcosa che viola il secondo emendamento della costituzione americana. Ma nessun emendamento è permanente. Chi parla di violazione del secondo emendamento porta avanti argomentazioni ipocrite. Dobbiamo salvare vite umane e risparmiare ...

Advertising

alinatede : RT @HuffPostItalia: L'appello di Joe Biden: 'Vietiamo i fucili d'assalto' - REstaCorporate : RT @HuffPostItalia: L'appello di Joe Biden: 'Vietiamo i fucili d'assalto' - HuffPostItalia : L'appello di Joe Biden: 'Vietiamo i fucili d'assalto' - joe_catanza : RT @Assy21139123: Alla fine l’appello è servito Qualcosa è arrivata???? - joe_catanza : RT @MustErminea: Se qualcuno può aiutare questo ragazzo, condividiamo il suo appello. Forza amici ?? -

Ultime Notizie dalla rete : appello Joe

L'HuffPost

Per perfezionare l'accordo raggiunto tra le parti, Sigi eTacopina, sulla cessione delle quote ... lancia via social unaffinché si stringano i tempi. 'Da svariati anni - scrive Ferraù - ...Nello scontro è intervenuto anche il presidenteBiden , che ha definito "disgustosa" la misura ,... Nel giro di poche ore l'era scritto e destinato a essere pubblicato sul " New York Times ",...“Dobbiamo vietare la vendita ai privati di fucili di assalto in stile militare”, che sono le armi responsabili delle più gravi stragi in America. È l’appello lanciato da Joe Biden. Ricordando anche la ...I Nobel Yunus e Stiglitz con India e Sudafrica per lo stop temporaneo ai diritti. E gli Usa a sorpresa aprono. Covax ha raggiunto 74 Paesi con 33 milioni di fiale. In Africa immunizzato l'1,7% ...