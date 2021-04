Kentannos | il film documentario | avere 100 anni e vivere benissimo

Advertising

victorcruz : RT @RBcasting: Dal 9 aprile sulle principali piattaforme 'Kentannos', film documentario di Víctor Cruz presentato a Visions du Réel e Biogr… - SerialGamerITA : #IoRestoInSala: in programma nei prossimi giorni un incontro con il team dietro il film #iorestoinsala #kentannos - RBcasting : Dal 9 aprile sulle principali piattaforme 'Kentannos', film documentario di Víctor Cruz presentato a Visions du Rée… -

Ultime Notizie dalla rete : Kentannos film

Quotidiano.net

, tutto sul' ci porta in tre luoghi che sembrano nascondere l'elisir di lunga vita: conosciamo così il 98enne Pachito , che vive in Costa Rica e riesce ancora a montare in ......toccate daldistribuito da Netflix troviamo Villasimius, Muravera e Cagliari . Ad aumentare l'interesse turistico verso la Sardegna anche il documentario di Victor Cruz intitolatoche ...Racconta la storia di tre quasi centenari ed esce in streaming su Chili e Iorestoinsala il 9 aprile: ecco trama, trailer e tutte le informazioni essenziali ...Dopo l’anteprima mondiale a Visions du Réel e la partecipazione al Biografilm di Bologna, arriva da venerdì 9 sulle principali piattaforme streaming “Kentannos” il film documentario di Víctor Cruz che ...