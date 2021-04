Isola dei famosi | Brando Giorgi spiazza tutti | la decisione dopo le incomprensioni

Advertising

MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - fanpage : Silvia, salutata da Tommaso Zorzi all’#Isola dei famosi, è la figlia di Paolo Bonolis - CagliariCalcio : ?? | TOUR GUIDATO Alla scoperta dei luoghi più caratteristici di Cagliari, gemma della nostra isola.… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: #Supervivientes, Valeria Marini e Gianmarco Onestini sull'Isola dei Famosi spagnola - Rino47884494 : RT @headandthoughts: #Faribona scusali, credevi di andare all’isola dei famosi, ma ti sei ritrovata nel kindergarten hondureño Come non s… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Vediamo insieme le ultime indiscrezioni sull'famosi, dove sembrerebbe che tra pochissimo sbarchi in Honduras Ignazio Moser. La notizia è iniziata a circolare nelle ultimissime ore e vede la partecipazione, o meglio lo sbarco sull'...All'Famosi , Brando Giorgi ha deciso di isolarsi dal gruppo. Il naufrago ha avuto un brutto scontro con i compagni non appena ha comunicato loro la sua scelta di proseguire il suo percorso in ...Ilary Blasi. Foto da ufficio stampa Mediaset. Nuovo passo avanti nel processo di tutela dei contenuti prodotti dagli editori: il Tribunale di Roma – spiega una nota Mediaset – ha ordinato a Twitch Int ...Stando ad un gossip delle ultime ore, infatti, la giovane pronipote di Guccio Gucci potrebbe avere una frequentazione in corso con Damiano dei Maneskin. Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin. Concorre ...