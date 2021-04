Golf | Brandon Stone sta tornando in forma? I risultati non mentono

(Di giovedì 8 aprile 2021) Il giocatore sudafricano grazie agli ottimiottenuti negli ultimi mesi è riuscito a tornare nei primi 100 giocatori del World Ranking. Questa posizione che non la raggiungeva dal lontano 2017 quando era riuscito a toccare la 67a piazza nell’ordine di merito mondiale. Nelle ultime settimaneha ottenuto il secondo posto in occasione dell’Omega Dubai Desert Classic dove ha perso di quattro colpi da Paul Casey, che ha dominato la gara. Oltre a questo secondo posto, suo miglior risultato dal secondo posto nell’Oman Open ad inizio 2020, ha ottenuto un settimo posto nel Commercial Bank Qatar Masters a pari merito con Chris Paisley. La risalita nel World Ranking, iniziata è stata aiutata grazie a questima anche ai pochi tagli mancati nel 2020, solamente otto sulle 23 gare disputate. ...

