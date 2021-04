Giornata Internazionale di rom e sinti, mettiamo in ordine i numeri per ridimensionare le fobie (Di giovedì 8 aprile 2021) Dal 7 al 12 aprile 1971 alcuni intellettuali e attivisti rom di tutta Europa si incontrarono a Chelsfield, vicino Londra, in un congresso Internazionale per riflettere sulla condizione delle rispettive comunità. L’appuntamento si replicò negli anni successivi e nel 1990, durante il quarto congresso, si stabilì, con il riconoscimento dell’Onu, di designare l’8 aprile come la Giornata Internazionale dedicata ai rom e ai sinti. In Italia solo negli ultimi anni la Giornata ha trovato modi e forme di celebrazione, dentro e fuori le comunità. Nel nostro Paese l’avversione nei confronti di tali comunità è particolarmente sentita – secondo un’inchiesta condotta nel 2014 dal Pew Research Center in Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Regno Unito e Spagna, il nostro è il Paese nel quale la maggior parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Dal 7 al 12 aprile 1971 alcuni intellettuali e attivisti rom di tutta Europa si incontrarono a Chelsfield, vicino Londra, in un congressoper riflettere sulla condizione delle rispettive comunità. L’appuntamento si replicò negli anni successivi e nel 1990, durante il quarto congresso, si stabilì, con il riconoscimento dell’Onu, di designare l’8 aprile come ladedicata ai rom e ai. In Italia solo negli ultimi anni laha trovato modi e forme di celebrazione, dentro e fuori le comunità. Nel nostro Paese l’avversione nei confronti di tali comunità è particolarmente sentita – secondo un’inchiesta condotta nel 2014 dal Pew Research Center in Francia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Regno Unito e Spagna, il nostro è il Paese nel quale la maggior parte ...

