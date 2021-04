(Di giovedì 8 aprile 2021)' con: ' Non... '. Ilsi. Il rapper milanese ha postato una serie di tenere stories su Instagram, in cui documenta 'un'...

Advertising

leggoit : #Fedez, lite 'furiosa' con Leone: «Non riesco a spiegartela questa cosa...». Il bimbo si offende e spiazza tutti - dipy_dipietro : @strange_days_82 Influencers #Fedez vs senatore #Pillon . Comunque la maggior parte delle persone ha problemi maggi… - infoitcultura : Lite social Ferragni-Regione. Vaccinata la nonna di Fedez - infoitcultura : Ferragni e il vaccino alla nonna di Fedez: lite con la Lombardia - g_piacente : RT @AlfioKrancic: Omofobia, dopo Elodie anche Fedez difende la legge Zan e attacca la Lega. Lite tra Pd e il partito di Salvini in Senato.… -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez lite

Il Mattino

'furiosa' con Leone: ' Non riesco a spiegartela questa cosa... '. Il bimbo si offende e spiazza ... Leggi anche >, appassionato di fumetti e supereroi, sta trasmettendo la sua passione anche ...E sapete perché? Perché dopo le mie storie di critica alla gestione dei vaccini di ieri, un addetto alla vaccinazione ha chiamato nonna Luciana, 90 anni, chiedendo: Lei è la nonna di? Alle 12 ...Fedez, lite "furiosa" con Leone: «Non riesco a spiegartela questa cosa...». Il bimbo si offende e spiazza tutti. Il rapper milanese ha postato una serie di tenere stories su Instagram, in cui ...Fedez, lite "furiosa" con Leone: «Non riesco a spiegartela questa cosa...». Il bimbo si offende e spiazza tutti. Il rapper milanese ha postato una serie di tenere stories su Instagram, in cui ...