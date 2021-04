Domenica in, Tommaso Zorzi arriva in RAI? Cosa ha dichiarato nella prima puntata del suo programma (Di giovedì 8 aprile 2021) arriva una sucCosa anticipazione da parte di Tommaso Zorzi , che durante 'Il Punto Z' ha annunciato che potrebbe presto fare una comparsata in RAI. Il programma prescelto è ovviamente Domenica In , ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021)una sucanticipazione da parte di, che durante 'Il Punto Z' ha annunciato che potrebbe presto fare una comparsata in. Ilprescelto è ovviamenteIn , ...

Advertising

NiccMattiAlEmma : RT @star3star3: TOMMASO SI È AUTOINVITATO A DOMENICA IN STO MALE #ilpuntoz - lulotta2001 : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi a Domenica In, Mara Venier approva: “Chiedo i permessi alla Rai per una bella intervista” - imalessia__ : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi a Domenica In, Mara Venier approva: “Chiedo i permessi alla Rai per una bella intervista” - lladyshelby : RT @BITCHYFit: Tommaso Zorzi a Domenica In, Mara Venier approva: “Chiedo i permessi alla Rai per una bella intervista” - iltrashecultura : RT @star3star3: TOMMASO SI È AUTOINVITATO A DOMENICA IN STO MALE #ilpuntoz -