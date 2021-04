Denise Pipitone, la guardia giurata che vide una bimba somigliante con un gruppo di rom: 'Da 17 anni vivo col rimorso di non aver agito' (Di giovedì 8 aprile 2021) 'Purtroppo sono 17 anni che io vivo con il rimorso di non aver agito d'impulso , anche se sarei andato nell'errore. Quel giorno non me la sentii. In questi giorni sul web sono stato attaccato da molte ... Leggi su leggo (Di giovedì 8 aprile 2021) 'Purtroppo sono 17che iocon ildi nond'impulso , anche se sarei andato nell'errore. Quel giorno non me la sentii. In questi giorni sul web sono stato attaccato da molte ...

Advertising

trash_italiano : Purtroppo ora si ha la conferma: Olesya Rostova non è Denise Pipitone. - stanzaselvaggia : Ho pensato alla mamma di Denise Pipitone e mi è venuto in mente Changeling, il film in cui il sistema deve per forz… - fanpage : Non è Denise Pipitone. L'annuncio ufficiale dell'avvocato di Piera Maggio. - staywithnoone : RT @arianagrimmie: La persona che sta dietro l’account falso di denise pipitone ha appena inserito un indirizzo. Questa situazione è perico… - FR4NCCE : quello che è successo intorno al caso di denise pipitone mi fa girare lo stomaco -