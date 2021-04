Crisi aziendali, Giorgetti prepara il cambio di passo (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo avviato le procedure di reclutamento per l’attivazione di una specifica struttura che si avvarrà di competenze professionali di spiccata qualità per supportare le decisioni ministeriali nei tavoli di Crisi, e abbiamo disposto lo stanziamento in un fondo che potrà essere attivato per traghettare imprese in temporanea difficoltà verso condizioni migliori, quando vi siano obiettive prospettive di ripresa”. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in audizione sulle linee programmatiche del Dicastero. Il Ministro ha anche sottolineato di essere al lavoro “per trovare un rimedio soddisfacente alla annosa questione del commercio ambulante che lamenta una condizione di precarietà per la mancata individuazione di soluzioni praticabili al problema posto dalla cosiddetta direttiva Bolkestein”. “Insieme alle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo avviato le procedure di reclutamento per l’attivazione di una specifica struttura che si avvarrà di competenze professionali di spiccata qualità per supportare le decisioni ministeriali nei tavoli di, e abbiamo disposto lo stanziamento in un fondo che potrà essere attivato per traghettare imprese in temporanea difficoltà verso condizioni migliori, quando vi siano obiettive prospettive di ripresa”. Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo, in audizione sulle linee programmatiche del Dicastero. Il Ministro ha anche sottolineato di essere al lavoro “per trovare un rimedio soddisfacente alla annosa questione del commercio ambulante che lamenta una condizione di precarietà per la mancata individuazione di soluzioni praticabili al problema posto dalla cosiddetta direttiva Bolkestein”. “Insieme alle ...

