Covid | Giappone | governo pronto a nuove restrizioni a Tokyo

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giappone

Agenzia ANSA

Il governo giapponese è pronto a introdurre nuove restrizioni nella capitale Tokyo per fronteggiare la recente ascesa dei contagi die il ritorno in sofferenza del sistema ospedaliero. Lo ha detto il premier, Yoshihide Suga, a distanza di tre settimane dal termine dell'ultimo stato di emergenza, e mentre la capitale registra ...Inè stata individuata una nuova variante del coronavirus in un ospedale a Tokyo e questa ... fino a marzo scorso, ben 12 pazientisu 36 sono stati infettati, pur non avendo compiuto ...TOKYO, 09 APR - Il governo giapponese è pronto a introdurre nuove restrizioni nella capitale Tokyo per fronteggiare la recente ascesa dei contagi di Covid e il ritorno in sofferenza del sistema ospeda ...Lo studio congiunto Cina-Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sul Covid-19 «non ha fornito risposte credibili» su come sia iniziata la pandemia e sono ...