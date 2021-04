Covid: Giappone, governo pronto a nuove restrizioni a Tokyo (Di giovedì 8 aprile 2021) Il governo Giapponese è pronto a introdurre nuove restrizioni nella capitale Tokyo per fronteggiare la recente ascesa dei contagi di Covid e il ritorno in sofferenza del sistema ospedaliero. Lo ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 8 aprile 2021) Ilse èa introdurrenella capitaleper fronteggiare la recente ascesa dei contagi die il ritorno in sofferenza del sistema ospedaliero. Lo ha ...

Covid: Giappone, governo pronto a nuove restrizioni a Tokyo Il governo giapponese è pronto a introdurre nuove restrizioni nella capitale Tokyo per fronteggiare la recente ascesa dei contagi di Covid e il ritorno in sofferenza del sistema ospedaliero. Lo ha detto il premier, Yoshihide Suga, a distanza di tre settimane dal termine dell'ultimo stato di emergenza, e mentre la capitale registra ...

Isolata nuova variante in Giappone che sembra ridurre l'efficacia dei vaccini In Giappone è stata individuata una nuova variante del coronavirus in un ospedale a Tokyo e questa ... fino a marzo scorso, ben 12 pazienti Covid su 36 sono stati infettati, pur non avendo compiuto ...

Ema: trombosi possibile effetto "molto raro" di AstraZeneca Ieri, il numero di nuovi casi di coronavirus registrati negli Stati Uniti è aumentato rispetto al giorno precedente, secondo i dati della Johns Hopkins University. Registrati oltre 75.000 nuovi casi, ...

Covid: ministero Esteri Cina, indagine su origine virus manipolata da Usa L'indagine condotta con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) sulle origini del coronavirus è stata "manipolata" non dalla ...

