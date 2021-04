Covid | Garavaglia | ' Programmare riaperture | 2 giugno possibile data' - Lombardia | Fontana | ' Dati da zona arancione'

Advertising

DeepFakeFuori : @massimogara Garavaglia assomiglia sempre più a Borghi. E non è un complimento. Le isole turistiche Covid free so… - repubblica : RT @giusmo1: Turismo, piccole isole covid-free. Garavaglia: 'Possiamo farlo' - giusmo1 : Turismo, piccole isole covid-free. Garavaglia: 'Possiamo farlo' - VotaSpartaco : RT @domenicomarock: Isole minori italiane covid-free. Ministro Garavaglia “si può fare”. Vaccinare subito anche i 18enni isolani per garant… - raffaellasalato : RT @ilmessaggeroit: Isole Covid free, il ministro Garavaglia: «Si può fare, possibili aperture il 2 giugno» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Garavaglia

08 apr 08:05: Isole- free? Noi potremmo farlo Isole- free in Italia? 'Noi potremmo farlo. C'e' un tavolo aperto. La Grecia ha tante isole e per quello si sta muovendo in ...... torneremo a vivere le nostre vacanze ma comunque dovrà fare i conti con i problemi pre -, ... dotazione economica per affrontare la crisi del comparto) Massimoha dichiarato che per le ..."Non si può programmare dopo. Ci sono attività che si possono aprire dall'oggi al domani come il barbiere. Altre no, come i grandi alberghi. Bisogna monitorare i dati e sulla base dei dati aprire il p ...Per rilanciare il turismo il governo sta pensando di rendere le isole, anche quelle minori, Covid-free, sul modello della Grecia.