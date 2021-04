Covid, Agenas: forte riduzione dei ricoveri programmati durante la pandemia (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – La pandemia ha ridotto fortemente il numero di visite specialistiche e ricoveri programmati da parte delle strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale. È quanto è emerso dall’analisi realizzata dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) insieme al Laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola Superiore Sant’Anna. Tra marzo e giugno 2020 in Italia c’è stata una riduzione del -49,9% di ricoveri programmati rispetto agli stessi mesi del 2019. In testa il Molise che ne ha visto un taglio -73%, mentre dal lato opposto c’è la Provincia Autonoma di Bolzano con il -35,5%. Per quanto riguarda invece i ricoveri urgenti, la diminuzione è stata del -24% a livello nazionale, con il dato peggiore ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Laha ridottomente il numero di visite specialistiche eda parte delle strutture ospedaliere su tutto il territorio nazionale. È quanto è emerso dall’analisi realizzata dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali () insieme al Laboratorio Management e Sanità (MeS) della Scuola Superiore Sant’Anna. Tra marzo e giugno 2020 in Italia c’è stata unadel -49,9% dirispetto agli stessi mesi del 2019. In testa il Molise che ne ha visto un taglio -73%, mentre dal lato opposto c’è la Provincia Autonoma di Bolzano con il -35,5%. Per quanto riguarda invece iurgenti, la diminuzione è stata del -24% a livello nazionale, con il dato peggiore ...

Advertising

TgLa7 : Covid: #Agenas, -30% mammografie e -22% ricoveri per ictus. Indagine con Scuola Sant'anna di Pisa confronta 2020 con 2019 - SkyTG24 : Agenas: a causa del Covid dimezzati i ricoveri programmati durante la pandemia. I DATI - MediasetTgcom24 : Agenas: 'Nell'anno del Covid -30% mammografie e -22% ricoveri per ictus' #agenas - saryxs87 : RT @TgLa7: Covid: #Agenas, -30% mammografie e -22% ricoveri per ictus. Indagine con Scuola Sant'anna di Pisa confronta 2020 con 2019 - youfullwellness : #yourfullwellness Covid: Agenas, -30% mammografie e -22% ricoveri per ictus -