Can Yaman nella bufera per le accuse di un collega? Ecco i dettagli (Di giovedì 8 aprile 2021) Can Yaman, l'affasciante attore turco, fidanzato di Diletta Leotta è molto amato in Italia. Non da tutti, però, qualche collega sostiene di non avere avuto un bel rapporto lavorativo con lui. Si tratta di Pierpaolo Spollon che, ospite di Francesca Fialdini, non ha dato un'immagine molto positiva sul bell'avvocato e ha commentato, con una frecciatina significativa: "Spero di non rivederlo più". Che cosa sarà successo tra i due attori? Forse è questione di gelosia? Vediamo cos'è accaduto! Can Yaman, in Che Dio ci aiuti si è creato qualche antipatia Can Yaman è sempre al centro dell'attenzione in Italia e le fan non smettono di seguirlo, nonostante egli sia ormai impegnato ufficialmente con Diletta Leotta. Ogni trasmissione lo vorrebbe come ospite ed egli è intervenuto anche nella fiction trasmessa dalla ...

