Calciomercato Milan – Mandzukic, rinnovo difficile. Ora servono i gol (Di giovedì 8 aprile 2021) Finalmente Mario Mandzukic è tornato ad allenarsi in gruppo: il croato si gioca in questo finale di stagione la conferma al Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 8 aprile 2021) Finalmente Marioè tornato ad allenarsi in gruppo: il croato si gioca in questo finale di stagione la conferma al

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Vincenzo #Pisacane, agente di #Insigne, ospite a Casa #Milan: incontro terminato con la dirigenza… - Gazzetta_it : #calciomercato #Milan si apre la pista #Insigne? II procuratore nella sede dei rossoneri - SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - MilanLiveIT : ?? Possibile ritorno di fiamma del Milan per Milenkovic ?? Il prezzo è diminuito, attenzione all'Inter ??… - FantaMasterApp : 'Il Milan piomba su Insigne: il piano rossonero in vista dell’estate' -