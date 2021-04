Cagliari Continuità territoriale garantita fino al 28 ottobre 2021

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 8 aprile 2021) Con la firma della proroga dei contratti con Alitalia per la Sardegna permane il regime dial 28. “Nonostante il ridimensionamento prospettato del nuovo asset di Alitalia – si legge in una nota dell’ufficio stampa della Regione sarda -, abbiamo lavorato per garantire ai sardi e ai viaggiatori il diritto alla mobilità con frequenze conformi alle necessità, anche a salvaguardia dell’imminente stagione turistica. Il nostro impegno è orientato a dare definitiva attuazione a un adeguato sistema diaerea”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione, Christian Solinas, al termine della riunione in videoconferenza alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’azienda e l’assessore regionale dei Trasporti, ...