Borse europee in ordine sparso (Di giovedì 8 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muove all'insegna della cautela la seduta finanziaria delle Borse europee, nonostante le rassicurazioni giunte dalla Federal Reserve che manterrà una politica molto accomodante finché non avrà rassicurazioni sulla ripresa dal mercato del lavoro. Sul mercato valutario, poco mosso l'Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,188. L'Oro mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,75% e continua a trattare a 59,32 dollari per barile. Si riduce di poco lo spread, che si porta a +100 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,67%. Nello scenario borsistico europeo poco mosso Francoforte, che mostra un +0,04%, sostanzialmente invariato Londra, che riporta un moderato +0,12%. Guadagno moderato per ...

