Bologna | Lepore | “Il governo faccia di più per i ristoratori”

(Di giovedì 8 aprile 2021) BOLOGNA – “Il governo deve fare di più per commercianti e ristoratori“. Parole, quelle dell’assessore al Turismo del Comune di Bologna, Matteo Lepore, in corsa per la candidatura a sindaco di Bologna per il Pd, che suoneranno come musica alle orecchie degli imprenditori che domani pomeriggio si confronteranno con lui nel corso di un’iniziativa pubblica su Facebook. Il presidente di Confesercenti Massimo Zucchini, il ristoratore Max Poggi, il titolare della Cantina Bentivoglio Vincenzo Cappelletti e la consigliera comunale del Pd Isabella Angiuli discuteranno con Lepore delle misure di sostegno per commercianti e ristoratori. “Ho raccolto l’invito di queste realtà ad un confronto e molto volentieri mi metto a loro disposizione, insieme ad Isabella Angiuli, per dar voce al mondo del commercio, del turismo e della ristorazione, soprattutto per quanto riguarda le iniziative di governo e parlamento“, assicura Lepore. La diretta dell’iniziativa sarà trasmessa sulla pagina Facebook dell’assessore.

"Il Pd ha già scelto? Veramente no, ci sono sicuramente le primarie con Aitini - chiarisce la sindaca -. Se io parteciperei? Ci sto riflettendo, non è una scelta semplice per me. È una ..."
"E' una scelta impegnativa dal punto di vista personale e anche politico - dice Conti - sicuramente c'è una parte di città che magari non si sente rappresentata in questo momento dai candidati che ..."