Black Adam: James Cusati-Moyer si aggiunge al cast (Di giovedì 8 aprile 2021) Un altro attore si aggiunge al cast di Black Adam, il cinecomic con Dwayne "The Rock" Johnson: parliamo di James Cusati-Moyer Manca sempre meno all'inizio delle riprese di Black Adam, il cinecomic DC con Dwayne Johnson, atteso per l'anno prossimo. Secondo l'ultima immagine condivisa su instagram dall'attore, in cui annuncia di essere finalmente pronto per le riprese, la produzione dovrebbe iniziare questa settimana. Sembra mancare veramente poco al primo ciak. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da therock (@therock) Intanto, un altro nome si aggiunge al cast del cinecomic: James

