Bilancio dello Stato fasullo. Su 170 miliardi di entrate se ne incassano massimo 8 (Di giovedì 8 aprile 2021) Per molto meno è Stato dichiarato il dissesto di tanti enti locali e numerosi imprenditori sono finiti davanti a un Tribunale. Nel Bilancio dello Stato, visto quanto specificato ieri dalla stessa Corte dei Conti, continuerebbero invece senza problemi ad essere inseriti come crediti esigibili miliardi di euro di cui nelle casse pubbliche proprio i magistrati hanno stabilito che non arriverà mai un centesimo. Tanto per fare un esempio, stando appunto all’esito dell’indagine contabile sulla gestione dei residui di riscossione nel Bilancio dello Stato (qui la delibera integrale), ogni anno vengono considerati di “riscossione certa” tra i 160 e 170 miliardi di euro, mentre “in concreto” ne vengono effettivamente riscossi 7, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) Per molto meno èdichiarato il dissesto di tanti enti locali e numerosi imprenditori sono finiti davanti a un Tribunale. Nel, visto quanto specificato ieri dalla stessa Corte dei Conti, continuerebbero invece senza problemi ad essere inseriti come crediti esigibilidi euro di cui nelle casse pubbliche proprio i magistrati hanno stabilito che non arriverà mai un centesimo. Tanto per fare un esempio, stando appunto all’esito dell’indagine contabile sulla gestione dei residui di riscossione nel(qui la delibera integrale), ogni anno vengono considerati di “riscossione certa” tra i 160 e 170di euro, mentre “in concreto” ne vengono effettivamente riscossi 7, ...

Advertising

awanasgh : @Ted0foro @algirone @SalamidaFabio era per dire che nel bilancio dello stato qualcosa da tagliare ci sarà o no? per… - Luca88227000 : @gmgiua Studia... tu nel bilancio dello Stato stai nella parte dei costi ... no Entrate - grigbollling : @gmgiua E i milioni di dip pubblici a cui si regala lo stipendio, assunti per voto di scambio, raccomandati, assent… - DinDini_it : RT @bepperoca: Rendetevi conto, per azzerare le cartelle esattoriali, oltre a perdere quelle entrate, bisogna metterci su i dindini dello s… - MarlonJD1978 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Certo, gli autobus aggiuntivi andrebbero sul bilancio dello Stato, chiudere le atti… -