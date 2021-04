Barella fa la differenza, Young indemoniato, Hakimi stavolta non c'è (Di giovedì 8 aprile 2021) Ecco le pagelle dell'Inter nella gara di ieri contro il Sassuolo. HANDANOVIC 6. Una parata centrale, un'uscita bassa su Boga. È quello che serve alla causa. Solo Traoré lo trafigge. SKRINIAR 6,5. ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Ecco le pagelle dell'Inter nella gara di ieri contro il Sassuolo. HANDANOVIC 6. Una parata centrale, un'uscita bassa su Boga. È quello che serve alla causa. Solo Traoré lo trafigge. SKRINIAR 6,5. ...

Ultime Notizie dalla rete : Barella differenza Barella fa la differenza, Young indemoniato, Hakimi stavolta non c'è BARELLA 7. Prima interno, poi playmaker. L'azione del raddoppio parte da una sua grande giocata in verticale. Fino alla fine è uno di quelli che hanno benzina nel serbatoio. ERIKSEN 5,5. Veste i ...

Inter a +11, Conte prenota il "suo" impero ... decisioni che stanno facendo la differenza. "Quando è arrivato Lukaku qualcuno parlava di un ... Una palla in verticale di Barella per Lukaku, l'intelligenza del belga nel frenare e lanciare Martinez in ...

