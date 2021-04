Bambini in carcere, l’appello di Cittadinanzattiva: non possono pagare errori delle madri, case famiglia come alternativa (Di giovedì 8 aprile 2021) Siamo ancora lontani da una reale applicazione dei valori della giustizia sociale che nell’ambito della tutela dei minori. A conferma di questo, è uscito di recente un dato proveniente da alcune statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia: sono 26 le madri e 28 i Bambini che risultano negli istituti penitenziari, tra sezioni nido delle case circondariali L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 8 aprile 2021) Siamo ancora lontani da una reale applicazione dei valori della giustizia sociale che nell’ambito della tutela dei minori. A conferma di questo, è uscito di recente un dato proveniente da alcune statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia: sono 26 lee 28 iche risultano negli istituti penitenziari, tra sezioni nidocircondariali L'articolo proviene da Consumatore.com.

