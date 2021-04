Attacco hacker | registro elettronico bloccato in molte scuole da Bollate a Saronno | da Limbiate a Paderno Dugnano

Advertising

_DAGOSPIA_ : +++ FLASH! - DAGOSPIA SOTTO ATTACCO HACKER: DA IERI POMERIGGIO I NOSTRI SERVER SONO KO. PENSAVAMO FOSSE UN PESCE D'APRILE. E INVECE... +++ - CiccioniSe : RT @orporick: Diapositiva di me che ascolto la notizia dei registri digitali bloccati da un attacco hacker in molte scuole. (Il mio sogno s… - Roma_H_24 : Attacco hacker ai registri elettronici di Axios, disagi anche nelle scuole del quartiere - - H24Prati : Attacco hacker ai registri elettronici di Axios, disagi anche nelle scuole del quartiere - - H24Montesacro : Attacco hacker ai registri elettronici di Axios, disagi anche nelle scuole del quartiere - -

Ultime Notizie dalla rete : Attacco hacker

Le scuole di tutta Italia hanno subito uninformatico. Glihanno chiesto un riscatto in bitcoin per i registri elettronici della piattaforma Axios I registri scolastici elettronici di scuole di tutta Italia sono fuori uso a ...Cosa devono fare le scuole, gli insegnanti e gli alunni Tra le precedenti comunicazioni postdi Axios una spiega la procedura di emergenza che le scuole devono attuare in caso di ...Rientro a scuola, sì, ma senza registro. È successo in diverse scuole del nostro territorio. Il 7 aprile, infatti, le scuole di ogni ordine e grado hanno ...Rientro a scuola, sì, ma senza registro. È successo in diverse scuole del nostro territorio. Il 7 aprile, infatti, le scuole di ogni ordine e grado hanno ripreso le attività in presenza, ma molti inse ...