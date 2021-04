Arriva RicovAl - 19 | la medicina dalle corsie al territorio Mazzanti | ' Con l' intelligenza artificiale gli ospedali non più al collasso'

(Di giovedì 8 aprile 2021) ANCONA - Torna da Londra nella sua Ancona per cambiare il paradigma. Per far parlare l'ospedale con il. Marco, cardiologo al Barts Heart Centre e pioniere dell'...

A mano a mano che giungono indicazioni, impara a riconoscerle eallo strato più profondo fino a farne big data. A quel punto il filtro, ovvero il medico di base, non sarà più necessario'. ...ANCONA - Torna da Londra nella sua Ancona per cambiare il paradigma. Per far parlare l'ospedale con il territorio. Marco Mazzanti, cardiologo al Barts Heart Centre e ...