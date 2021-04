Whatsapp, in arrivo la possibilità di trasferire le chat tra Android e iOS (Di mercoledì 7 aprile 2021) Whatsapp sta per mettere una toppa ad uno dei più grandi problemi della storia dell’applicazione: la possibilità di trasferire la cronologia delle chat tra Android e iOS. Chiunque abbia mai cambiato sistema operativo si è trovato di fronte ai mille passaggi complicati da risolvere per riuscire a scaricare il backup da Android e passarlo sul nuovo iPhone e viceversa: un procedimento talmente contorto da far desistere perfino i più smanettoni. Il problema era la mancanza di compatibilità tra i file salvati sul Drive di Google e quelli salvati su iCloud: siccome l’app salvava i dati in due formati differenti, il passaggio delle informazioni diventava quasi impossibile. Esistevano delle app a pagamento in grado di convertire i dati e restituirti le tue chat su ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 7 aprile 2021)sta per mettere una toppa ad uno dei più grandi problemi della storia dell’applicazione: ladila cronologia delletrae iOS. Chiunque abbia mai cambiato sistema operativo si è trovato di fronte ai mille passaggi complicati da risolvere per riuscire a scaricare il backup dae passarlo sul nuovo iPhone e viceversa: un procedimento talmente contorto da far desistere perfino i più smanettoni. Il problema era la mancanza di compatibilità tra i file salvati sul Drive di Google e quelli salvati su iCloud: siccome l’app salvava i dati in due formati differenti, il passaggio delle informazioni diventava quasi impossibile. Esistevano delle app a pagamento in grado di convertire i dati e restituirti le tuesu ...

