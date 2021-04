Valentina Ferragni | “Le analisi non sono andate bene | soffro di insulinoresistenza Più grave del previsto”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 7 aprile 2021): “Ho scoperto di soffrire di” La sorella minore di Chiara, ha comunicato ai suoi follower l’esito dellecliniche a cui si è sottoposta alcuni giorni fa a causa di alcuni problemi di salute. “Purtroppo lenon. Vorrei raccontare il mio problema, perché secondo me è una condizione che colpisce tante ragazze che non sanno di averla perché è molto difficile da diagnosticare. La mia dottoressa è stata bravissima, ha capito qualcosa di molto grosso, che nessuno aveva capito. Ho una patologia in una forma piùdel. Si chiama”. “Vi spiegherò di cosa si ...