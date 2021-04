Vaccino AstraZeneca, Locatelli (Cts): “Raccomandiamo uso preferenziale a over 60. Nessun problema con la seconda dose”. In arrivo la circolare del Ministero della Salute [VIDEO] (Di mercoledì 7 aprile 2021) La nota Ema pubblicata nel pomeriggio del 7 aprile riferisce di “eventi rari” di trombosi cerebrale ma che si tratta di “effetti collaterali molto rari” del Vaccino di AstraZeneca. Conferenza stampa dal Ministero della Salute. L'articolo Vaccino AstraZeneca, Locatelli (Cts): “Raccomandiamo uso preferenziale a over 60. Nessun problema con la seconda dose”. In arrivo la circolare del Ministero della Salute VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 aprile 2021) La nota Ema pubblicata nel pomeriggio del 7 aprile riferisce di “eventi rari” di trombosi cerebrale ma che si tratta di “effetti collaterali molto rari” deldi. Conferenza stampa dal. L'articolo(Cts): “uso60.con la”. Inladel

