Turchia, Erdogan lascia senza sedia von der Leyen (e non Michel) (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente della Turchia ha ricevuto ad Ankara la presidente della Commissione Europea e il presidente del Consiglio europeo, ma ha lasciato la prima senza una sedia, relegandola sul divano Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il presidente dellaha ricevuto ad Ankara la presidente della Commissione Europea e il presidente del Consiglio europeo, ma hato la primauna, relegandola sul divano

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - peppeprovenzano : #Erdogan prova a umiliare @vonderleyen e, appena qualche giorno fa, ha ritirato la Turchia dalla convenzione contro… - matteosalvinimi : Per Erdogan la presidente della Commissione europea von der Leyen, donna, non merita nemmeno una sedia. Spettacolo… - staystrongdirec : RT @stovrmborn: Quello che è successo ieri in Turchia è oltraggioso sotto ogni punto di vista esistente. La Presidente della Commissione eu… - carlo_poli : RT @matteosalvinimi: Per Erdogan la presidente della Commissione europea von der Leyen, donna, non merita nemmeno una sedia. Spettacolo ind… -