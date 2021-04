Tg Lazio | edizione del 7 aprile 2021

Leggi su dire

(Di mercoledì 7 aprile 2021) C'è una prima vittima politica per la vicenda delle 24 assunzioni in Consiglio regionale pescate da un concorso del Comune di Allumiere. Il presidente dell'Assemblea della Pisana, Mauro Buschini, si è dimesso dal suo incarico. "Non vivo questa scelta come una resa né come un'azione dettata da impulsività sotto la pressione delle polemiche di questi giorni", ha scritto Buschini in una lettera ai consiglieri nella quale ha spiegato che per motivi di imparzialità non potrà essere lui a nominare i componenti della commissione Trasparenza che dovrà indagare anche su questa vicenda.