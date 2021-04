Sollevamento pesi | Europei 2021 oggi | orari | tv | programma | streaming | italiani in gara 7 aprile

Leggi su oasport

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nuova giornata di gare a Mosca (Russia), dove sono in corso glidi, con i colori azzurri grandi protagonisti anche quest’, alla ricerca di medaglie, ma anche di buone misure in grado di scalare il ranking olimpico. Due le sfide in, iniziando dalle ore 16, con la competizione riservata ai -64 kg femminili, mentre alle 19 toccherà ai -81 kg maschili, con Nino Pizzolato che avrà l’occasione di confermare il tutolo di due anni fa a Batumi, ma anche testare la propria condizione in vista delle Olimpiadi. Le finali saranno trasmesse in diretta televisiva esclusiva sui canali Eurosport, visibili sulla piattaforma Sky, ma anche insu Eurosport Player, disponibili anche per DAZN e Tim Vision. IL...