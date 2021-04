Simone Inzaghi positivo al coronavirus

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 7 aprile 2021) . L’annuncio è stato dato dalla moglie Gaia Lucariello. ROMA – . La notizia è stata data dalla moglie Gaia Lucariello con una breve storia sui social. Un post che è stata una conferma alla nota della Lazio che aveva annunciato la presenza un caso Covid-19 nello staff tecnico. Poco dopo è arrivato il post della moglie. Sono tutti positivi nella famiglia ed è stato attivato immediatamente il protocollo. La Lazio nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori tamponi per verificare eventuali altri casi di Covid-19. L’annuncio di Gaia Lucariello Ad annunciare la positività diè stata la moglie con un breve post su Instagram: “Ciao a tutti…. ci tenevamo a dirvi che purtroppo tutta la nostra famiglia dopo un tampone fatto a domicilio è risultata positiva al. Stiamo bene e in isolamento come da ...