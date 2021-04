Serie C, Monopoli-Palermo: streaming e probabili formazioni (Di mercoledì 7 aprile 2021) Monopoli-Palermo oggi al “Veneziani” a partire dalle 15.00, per il recupero della 32a giornata del campionato di Serie C girone C. La formazione di casa deve allontanarsi dalla zona playout e il Palermo vuole confermarsi e consolidarsi nella griglia playoff. Queste le probabili formazioni dell’incontro. Il momento del Monopoli La formazione di Scienza lotta con continuità per garantirsi la salvezza diretta. Nell’ultima gara giocata in campionato (16 marzo scorso), i Gabbiani, sul campo della Vibonese, hanno strappato un prezioso pareggio senza reti, il quale ha portato a 6, i risultati utili consecutivi (2 vittorie, 4 pareggi). Gli attuali 34 punti conquistati in 29 giornate (8 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte), permettono alla formazione pugliese di rimanere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021)oggi al “Veneziani” a partire dalle 15.00, per il recupero della 32a giornata del campionato diC girone C. La formazione di casa deve allontanarsi dalla zona playout e ilvuole confermarsi e consolidarsi nella griglia playoff. Queste ledell’incontro. Il momento delLa formazione di Scienza lotta con continuità per garantirsi la salvezza diretta. Nell’ultima gara giocata in campionato (16 marzo scorso), i Gabbiani, sul campo della Vibonese, hanno strappato un prezioso pareggio senza reti, il quale ha portato a 6, i risultati utili consecutivi (2 vittorie, 4 pareggi). Gli attuali 34 punti conquistati in 29 giornate (8 vittorie, 10 pareggi, 11 sconfitte), permettono alla formazione pugliese di rimanere ...

