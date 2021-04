Returnal, video: HouseCast Ep. 4 ci parla del Ciclo dell’esclusiva PS5 – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il nuovo video dedicato a Returnal, l’HouseCast Ep. 4, ci parla del Ciclo nel quale è intrappolata la protagonista dell’esclusiva PS5.. Housemarque Games ha rilasciato un nuovo video dedicato a Returnal, il rogue-lite sci-fi horror esclusiva PS5 in arrivo a fine aprile. Si tratta dell’Ep. 4 dell’HouseCast, serie nella quale il Marketing Director ci parla del gioco con il sostegno di uno degli sviluppatori. In questo episodio è il turno di Gregory Louden, Narrative Director. Il filmato illustra in che modo la componente narrativa di Returnal si leghi all’avventura. Louden spiega ad esempio che uno degli obiettivi era fare in … Notizie giochi PlayStation 5 L'articolo Returnal, ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il nuovodedicato a, l’Ep. 4, cidelnel quale è intrappolata la protagonistaPS5.. Housemarque Games ha rilasciato un nuovodedicato a, il rogue-lite sci-fi horror esclusiva PS5 in arrivo a fine aprile. Si tratta dell’Ep. 4 dell’, serie nella quale il Marketing Director cidel gioco con il sostegno di uno degli sviluppatori. In questo episodio è il turno di Gregory Louden, Narrative Director. Il filmato illustra in che modo la componente narrativa disi leghi all’avventura. Louden spiega ad esempio che uno degli obiettivi era fare in … Notizie giochi PlayStation 5 L'articolo, ...

Advertising

badtasteit : #Returnal, nel nuovo diario degli sviluppatori tante scene di gameplay inedite - misteruplay2016 : Returnal, l’esclusiva PS5 in un nuovo video diario sulla narrazione tra horror e mistero - zazoomblog : Returnal per PS5 in un nuovo video diario degli sviluppatori focalizzato sulla narrazione - #Returnal #nuovo… - tuttoteKit : #Returnal: il design narrativo si mostra in un video diario #Housemarque #PS5 #tuttotek - Eurogamer_it : La narrazione di #Returnal nel nuovo video diario degli sviluppatori. #PS5 -