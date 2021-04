Recovery plan? La partita si gioca su gestione e controllo. Ecco come non sbagliare (Di mercoledì 7 aprile 2021) Riflessioni preliminari La crisi pandemica ha portato l’UE a varare una serie di provvedimenti di sostegno finanziario senza precedenti. I fondi di Next Generation-EU (di cui il Recovery and Resilience Facility – RRF – è il principale dispositivo in termini finanziari) si affiancano a quelli del Multiannual Financial Framework Comunitario (il bilancio pluriennale dell’UE che copre un arco temporale di sette anni). Rispetto a quanto previsto con le programmazioni settennali, i Recovery plan nazionali (in Italia Piano Nazionali di Ripresa e Resilienza – PNRR) rappresentano lo strumento di programmazione strategica, operativa e finanziaria delle risorse del Recovery mantenendo una stretta correlazione con le prescrizioni formulate nell’ambito del c.d. Semestre Europeo in quanto devono contenere, oltre ad interventi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 7 aprile 2021) Riflessioni preliminari La crisi pandemica ha portato l’UE a varare una serie di provvedimenti di sostegno finanziario senza precedenti. I fondi di Next Generation-EU (di cui iland Resilience Facility – RRF – è il principale dispositivo in termini finanziari) si affiancano a quelli del Multiannual Financial Framework Comunitario (il bilancio pluriennale dell’UE che copre un arco temporale di sette anni). Rispetto a quanto previsto con le programmazioni settennali, inazionali (in Italia Piano Nazionali di Ripresa e Resilienza – PNRR) rappresentano lo strumento di programmazione strategica, operativa e finanziaria delle risorse delmantenendo una stretta correlazione con le prescrizioni formulate nell’ambito del c.d. Semestre Europeo in quanto devono contenere, oltre ad interventi ...

GassmanGassmann : Pare che nel recovery plan , l’industria bellica riceverà molto, magari più della sanità, della scuola, aiuti per l… - fanpage : Il Governo Draghi potrebbe destinare una parte dei 209 miliardi del Recovery Plan al settore militare - civati : Non so da che parte cominciare. Che disastro. - jhonmiglia : RT @claudioriccio: Incredibile. A gennaio ci dicevano che Conte era in ritardissimo sul recovery plan. Ad aprile Draghi non ha reso pubblic… - bahriyelifree : RT @M49liberorso: I soldi del Recovery Plan non devono andare a chi produce armi. RTW Please #StopArmamenti -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan Appelli. Vaccini anticovid accessibili a tutti. Così rischiano anche i Paesi ricchi Una misura che potrebbe evitare il rischio di ulteriore indebitamento a paesi che non hanno la forza di mettere in campo Recovery Plan da migliaia di miliardi e che può essere assunta rapidamente. ...

Castelli: Recovery avrà effetti se scatta sistema - Paese 'Il tema del Recovery Plan ci pone diverse sfide che non riguardano solo l'utilizzo delle risorse che arriveranno, le norme che dobbiamo cambiare per velocizzare i processi e i progetti da scegliere, ma, ad ...

Recovery Plan: le richieste del Parlamento per l'agricoltura FASI.biz - Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti Il piano per il ritorno della zona gialla dal 20 aprile La Lega e Forza Italia vogliono le riaperture delle attività commerciali prima della fine del mese. Ma i rigoristi non sono d'accordo. E per Draghi la data è "una forzatura" ...

Nell’uovo di Pasqua le armi Quatti quatti, zitti zitti, i signori delle armi entrano nella proposta di Pnrr che il governo Draghi si prepara a stilare per la consegna del Recovery Plan alla Commissione europea. Il comparto milit ...

Una misura che potrebbe evitare il rischio di ulteriore indebitamento a paesi che non hanno la forza di mettere in campoda migliaia di miliardi e che può essere assunta rapidamente. ...'Il tema delci pone diverse sfide che non riguardano solo l'utilizzo delle risorse che arriveranno, le norme che dobbiamo cambiare per velocizzare i processi e i progetti da scegliere, ma, ad ...La Lega e Forza Italia vogliono le riaperture delle attività commerciali prima della fine del mese. Ma i rigoristi non sono d'accordo. E per Draghi la data è "una forzatura" ...Quatti quatti, zitti zitti, i signori delle armi entrano nella proposta di Pnrr che il governo Draghi si prepara a stilare per la consegna del Recovery Plan alla Commissione europea. Il comparto milit ...