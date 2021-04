Pensioni 2021: quota 96 e esodati, chi sono i (pochi) salvaguardati (Di mercoledì 7 aprile 2021) La riforma delle Pensioni del governo Monti, meglio conosciuta come riforma Fornero è senza dubbio l'intervento previdenziale che più di ogni altro ha cambiato le modalità di accesso alle Pensioni. Solo a titolo di esempio, ma non è l'unica misura cambiata dalla legge Fornero, possiamo citare la quota 96. La quota 96 è una delle misure che consentiva il pensionamento prima di essere cancellata dalla Fornero e sostituita dalla pensione anticipata, nettamente meno favorevole come requisiti per lasciare il lavoro. Il fatto che la riforma del governo Monti intervenne in maniera radicale e rapida nel cambiare, in peggio, i requisiti per lasciare il lavoro, ha prodotto numerosi interventi in salvaguardia di quei lavoratori maggiormente colpiti dai cambiamenti. Infatti tra gli effetti più drammatici della riforma prodotta ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 aprile 2021) La riforma delledel governo Monti, meglio conosciuta come riforma Fornero è senza dubbio l'intervento previdenziale che più di ogni altro ha cambiato le modalità di accesso alle. Solo a titolo di esempio, ma non è l'unica misura cambiata dalla legge Fornero, possiamo citare la96. La96 è una delle misure che consentiva il pensionamento prima di essere cancellata dalla Fornero e sostituita dalla pensione anticipata, nettamente meno favorevole come requisiti per lasciare il lavoro. Il fatto che la riforma del governo Monti intervenne in maniera radicale e rapida nel cambiare, in peggio, i requisiti per lasciare il lavoro, ha prodotto numerosi interventi in salvaguardia di quei lavoratori maggiormente colpiti dai cambiamenti. Infatti tra gli effetti più drammatici della riforma prodotta ...

