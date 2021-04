Montichiari, agguato al rivale in amore: lo zio rimarrà in carcere (Di mercoledì 7 aprile 2021) Brescia 7 aprile 2021 - rimarrà in carcere Antonio di Sanzo , il ventisettenne accusato di avere armato il nipote di appena 13 anni per fargli uccidere il rivale in amore. Il gip Riccardo moreschi pur ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021) Brescia 7 aprile 2021 -inAntonio di Sanzo , il ventisettenne accusato di avere armato il nipote di appena 13 anni per fargli uccidere ilin. Il gip Riccardo moreschi pur ...

