Lukaku e Lautaro portano l’Inter a “più 11” | Sassuolo battuto 2-1

l'Inter ospita il Sassuolo per il recupero della 28a giornata di Serie A 2020-21 a San Siro. I nerazzurri lasciano il pallino del gioco alla squadra di De Zerbi, ma puniscono puntualmente, come spesso accade, prima con Lukaku e poi con Lautaro Martinez. Un gol per tempo, apre il belga dopo 10?: Young lavora un bel pallone sulla corsia mancina, cross morbido al centro dell'area, Chiriches perde la marcatura e Lukaku di testa supera Consigli. Boga e Obiang ci provano ma Handanovic risponde presente a quest'ultimo, al 68? succede di tutto con Raspadori che viene trattenuto in area di rigore, il direttore di gara lascia correre e Lukaku parte in contropiede, assist per l'argentino che non sbaglia e fa 2-0. La tanta spinta dei neroverdi viene premiata, all'86? si alza un campanile che ...

Inter : ?? | ANDIAMOOOOOO!!! Fischio finale a San Siro, un'altra vittoria FONDAMENTALE per noi! ?????? #InterSassuolo 2?-1?… - Inter : ???? | TOOOOROOOOOOO!!! 67' - Ripartenza letale! #Lukaku serve #Lautaro che trafigge Consigli col mancino!!! ????… - FBiasin : #InterSassuolo Un rigore a testa non assegnato. Un gran bel #Sassuolo. Una enorme fase difensiva. Un attaccante mi… - isanmuhammad : RT @Inter: ?? | ANDIAMOOOOOO!!! Fischio finale a San Siro, un'altra vittoria FONDAMENTALE per noi! ?????? #InterSassuolo 2?-1? ?? #Lukaku (1… - ColomboMartinah : RT @Inter: ?? | ANDIAMOOOOOO!!! Fischio finale a San Siro, un'altra vittoria FONDAMENTALE per noi! ?????? #InterSassuolo 2?-1? ?? #Lukaku (1… -