Luiz Adriano senza freni | positivo al Covid | va al supermercato e investe un pedone

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Punizione per, ex attaccante del Milan. Il Palmeiras, suo club attuale, decide di multarlo per non aver seguito i protocollial coronavirus, il giocatore lunedì ha deciso ...

Punizione per, ex attaccante del Milan. Il Palmeiras, suo club attuale, decide di multarlo per non aver seguito i protocolli Covid. Positivo al coronavirus, il giocatore lunedì ha deciso ugualmente di ...... tra cui padre Sergio Meschini, dell'arcidiocesi di Maringá, appena trentasettenne, e padre...gestione della pandemia e ora pressato per il ritorno sulla scena politica dell'ex presidente...Il Brasile ha superato ieri i 300mila morti per Covid-19. Il numero complessivo dei decessi è di 300.685, a fronte di 12 milioni e 220.011 contagi accertati, secondo i dati del ministero della Salute.Ci vorrà ancora poco per l'ufficialità di Luiz Adriano allo Spartak Mosca. L'attaccante brasiliano oggi svolgerà le visite mediche con la squadra russa ...