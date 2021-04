Luiz Adriano positivo al Covid | spesa al market e… incidente con un ciclista

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Disavventura per l'ex Milan. L'attaccante, ora in forza al Palmeiras, è risultatoalnelle scorse ore ma è stato pizzicato a... fare la. La cosa ancor più incredibile è che nonostante abbia cercato di non farsi notare, sia stato vittima di uncon un...: ma dai!caption id="attachment 943837" align="alignnone" width="674"(getty images)/captionCome spiegato dallo stesso calciatore sui social,ha violato l'isolamento per accompagnare sua madre al supermercato a fare la. Nonostante abbia cercato di rimanere "nascosto" per evitare al minimo i suoi movimenti, nel ...

L'ex calciatore del Milanè tornato, ahi lui, protagonista. L'attaccante che è tornato a giocare in Brasile pochi giorni fa è stato trovato positivo al Covid e naturalmente avrebbe dovuto rispettare l'isolamento, ...Brutta giornata per. L'ex attaccante del Milan, oggi al Palmeiras, ha scatenato le polemiche in Brasile per il suo comportamento durante la pandemia. Positivo al Covid - 19 (ed è la seconda volta), è uscito ...COVID-19 LUIZ ADRIANO - L'ex giocatore del Milan e recente vincitore della Copa Libertadores col Palmeiras Luiz Adriano, si è reso ...Guai in vista per Luiz Adriano ex attaccante del Milan oggi al Palmeiras. Il club ha infatti deciso di multarlo dopo che il calciatore, positivo al Covid, ha deciso ugualmente di uscire per ...