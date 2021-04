Ludwig ha il record di Ninja nel mirino: è il secondo streamer di Twitch con 200.000 iscritti (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il famoso streamer di Twitch, Ludwig, è diventato il secondo streamer a raggiungere i 200.000 iscritti mentre la sua subathon è ancora in corso. Ludwig ha dato il via alla sua subathon il 14 marzo. Con ogni nuovo abbonato, vengono aggiunti 10 secondi al suo timer, anche se all'inizio erano 15 secondi. Ora, Ludwig è diventato il secondo streamer di Twitch con 200.000 iscritti e si sta avvicinando a tutti i tipi di record detenuti da Tyler "Ninja" Blevins che nessuno pensava sarebbero mai stati superati. Il record di Ninja è di quasi 270.000 iscritti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il famosodi, è diventato ila raggiungere i 200.000mentre la sua subathon è ancora in corso.ha dato il via alla sua subathon il 14 marzo. Con ogni nuovo abbonato, vengono aggiunti 10 secondi al suo timer, anche se all'inizio erano 15 secondi. Ora,è diventato ildicon 200.000e si sta avvicinando a tutti i tipi didetenuti da Tyler "" Blevins che nessuno pensava sarebbero mai stati superati. Ildiè di quasi 270.000. Leggi altro...

Advertising

Eurogamer_it : Ludwig è il secondo streamer di #Twitch con 200.000 iscritti e ora punta il record di Ninja. - herr_ludwig : Le virtù profetiche del direttore Feltri: forse oggi il record in serie A di reti segnate da giocatori di colore. - InsideMarketing : ?? In diretta da due settimane per accumulare iscritti al suo canale: così Ludwig Ahgren stabilisce il record per la… -