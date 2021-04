L’arte è ossigeno, evasione, sospensione del tempo, settimo senso. Parola di Maria Chiara Wang (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sulL’arte visiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo delL’arte, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Azzurra Immediato Nell’epoca in cui il concetto di respiro, fisiologico, istintivo e connaturato in noi appare un privilegio, una salvezza, le parole di Maria Chiara Wang, editor, critico e curatrice bolognese, con origini cinesi – come si evince dal nome – assumono un significato del tutto peculiare, avvinandoci in maniera stupente ma straniante all’idea di ‘settimo senso’ che Maria Chiara ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Occhio di Leone, ideato dall’artista Giuseppe Leone, è un osservatorio sulvisiva che, attraverso gli scritti di critici ed operatori culturali, vuole offrire una lettura di quel che accade nel mondo del, in Italia e all’estero, avanzando proposte e svolgendo indagini e analisi di rilievo nazionale e internazionale. di Azzurra Immediato Nell’epoca in cui il concetto di respiro, fisiologico, istintivo e connaturato in noi appare un privilegio, una salvezza, le parole di, editor, critico e curatrice bolognese, con origini cinesi – come si evince dal nome – assumono un significato del tutto peculiare, avvinandoci in maniera stupente ma straniante all’idea di ‘’ che...

Advertising

GironiFrancesco : RT @prismaticsilvia: blackty non è solo un tipo di capelli, è l'ossigeno che respiri, è uno stile di vita, una ragione per respirare, un ri… - prismaticsilvia : blackty non è solo un tipo di capelli, è l'ossigeno che respiri, è uno stile di vita, una ragione per respirare, un… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arte ossigeno Covid in Brasile, il collasso di Manaus: «Qui il virus è mutato, siamo senza più ossigeno» Corriere della Sera