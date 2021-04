La rete idrica perde quasi la metà della portata, ma non è sempre colpa dei tubi bucati (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Italia è uno dei Paesi europei con maggiori disponibilità d’acqua. Forse proprio per questo nel dibattito pubblico si riesce a sorvolare senza fare drammi sulla gran quantità di sprechi che avvengono ogni giorno per diversi motivi. I dati Istat indicano un 42% di perdite sul volume totale immesso nella rete idrica. Cioè degli 8,2 miliardi di metri cubi d’acqua che passa in quei tubi ogni giorno circa 3,5 vengono dispersi. È uno spreco enorme in termini ambientali, di risorse, ma anche indice di una gestione inefficace e inefficiente. Va messo in conto che nessun sistema di rete idrica può essere a perdita zero: normalmente nel settore si considera una quota tra il 5 e il 10% di perdita dell’acqua immessa nelle tubature, come se fosse una perdita naturale, che va presa per buona così com’è. «Rispetto ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Italia è uno dei Paesi europei con maggiori disponibilità d’acqua. Forse proprio per questo nel dibattito pubblico si riesce a sorvolare senza fare drammi sulla gran quantità di sprechi che avvengono ogni giorno per diversi motivi. I dati Istat indicano un 42% di perdite sul volume totale immesso nella. Cioè degli 8,2 miliardi di metri cubi d’acqua che passa in queiogni giorno circa 3,5 vengono dispersi. È uno spreco enorme in termini ambientali, di risorse, ma anche indice di una gestione inefficace e inefficiente. Va messo in conto che nessun sistema dipuò essere a perdita zero: normalmente nel settore si considera una quota tra il 5 e il 10% di perdita dell’acqua immessa nelle tubature, come se fosse una perdita naturale, che va presa per buona così com’è. «Rispetto ...

Boscotrecase - Mancanze d'acqua su tutto il territorio comunale Boscotrecase, disservizi idrici su tutto il territorio comunale. La GORI comunica che sono in corso mancanze d'acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un guasto improvviso alla rete idrica. I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto. Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 23:00 di martedì 6 aprile.

