Kong | Skull Island | Samuel L Jackson e il mistero dell' altezza di King Kong

Samuel L. Jackson ha dichiarato che durante le riprese di Kong: Skull Island nessuno era a conoscenza di quale sarebbe stata l'effettiva altezza di King Kong nel film. Samuel L. Jackson ha dichiarato, durante una puntata di un talk show, che, per l'intera durata delle riprese di Kong: Skull Island, lui e i suoi co-protagonisti non sapevano quanto fosse alto King Kong; ogni volta che facevano delle domande al regista o ai produttori ricevevano risposte contrastanti.

