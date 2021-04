Advertising

INPS_it : @SimoPrezio Lei è un percettore di pensione? Nel caso di si è in corso una campagna di rilevazione dedicata al serv… - iconanews : Inps: nel 2020 usate solo 40% ore cig autorizzate - giornaleradiofm : Inps: nel 2020 usate solo 40% ore cig autorizzate: (ANSA) - ROMA, 07 APR - Nel 2020 sono stati autorizzati quasi tr… - fisco24_info : Inps: nel 2020 usate solo 40% ore cig autorizzate: Civ presenta Rendiconto sociale, dati su cig ordinaria e deroga - p64389000hamdf : RT @AleGuerani: Abbiamo visto nel precedente tweet che l'IRPEF dopo i contributi INPS è la principale fonte di entrate fiscali per lo stato… -

Ultime Notizie dalla rete : Inps nel

Lo si leggePre - Rendiconto sociale dell'sul 2020 presentato oggi dal Civ che non tiene conto delle ore autorizzate dai Fondi di solidarietà.complesso sono stati autorizzati 1,98 ...... esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2021, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronatosito internet dell'.' In breve: i ...Nel 2020 sono state autorizzate 3 miliardi di ore di cassa integrazione: l’anno prima erano state “appena” 259mila. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico nel corso della presentazione ...70 mila domande arretrate, urge semplificare e ridurre tempi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 07 apr - La spesa per i trattamenti di disoccupazione e il numero complessivo, al netto della mobili ...