Incentivi per fermare lo spopolamento dei piccoli comuni, ecco la proposta del pd Gianni Pittella (Di mercoledì 7 aprile 2021) Contrastare lo spopolamento e favorire l’insediamento nei comuni con meno di 5000 abitanti, all’insegna dello sviluppo sostenibile, della manutenzione del territorio, della buona occupazione e della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale della Penisola. E’ l’obiettivo del disegno di legge presentato dal senatore del Pd Gianni Pittrlla, capogruppo dem in Commissione Finanze, e sottoscritto dai colleghi dem Iori, Giacobbe, D’Alfonso, Stefàno, Pinotti, Alfieri, Taricco, Rojc, Ferrazzi, Vattuone, Boldrini, Valente, Collina, Cerno, Astorre, Laus e Cirinnà. “Lo spopolamento dei piccoli comuni che spesso si trovano nelle aree rurali e interne e lo spostamento nei centri urbani – spiega Gianni Pittella – è all’origine di fenomeni quali disastri ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) Contrastare loe favorire l’insediamento neicon meno di 5000 abitanti, all’insegna dello sviluppo sostenibile, della manutenzione del territorio, della buona occupazione e della tutela del paesaggio e del patrimonio culturale della Penisola. E’ l’obiettivo del disegno di legge presentato dal senatore del PdPittrlla, capogruppo dem in Commissione Finanze, e sottoscritto dai colleghi dem Iori, Giacobbe, D’Alfonso, Stefàno, Pinotti, Alfieri, Taricco, Rojc, Ferrazzi, Vattuone, Boldrini, Valente, Collina, Cerno, Astorre, Laus e Cirinnà. “Lodeiche spesso si trovano nelle aree rurali e interne e lo spostamento nei centri urbani – spiega– è all’origine di fenomeni quali disastri ...

Advertising

reportrai3 : Dal 2022 compreremo stock di energia da fonti tradizionali per non restare a secco quando c'è più richiesta. È il C… - ClubAlfaIt : Incentivi per le elettriche o per le auto a benzina e diesel: doppio pressing in politica #Ecobonus #Ecoincentivi… - stylecaronline : Non perdere tempo, gli incentivi per la fascia da CO2 da 61 a 135 stanno per finire. Contattaci per avere un preven… - DaniloStancato : @marc_bottle @MinutemanItaly È questo il dato che contesto. I risparmi sui conti correnti crescono e sono arrivati… - arfaccendiere : @GiorgiaMeloni @Libero_official @FratellidItalia La prossima volta che vai in TV a sbraitare contro la jungla di le… -