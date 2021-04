Advertising

madiiiK : RT @capulliarianna: Ci pensate a come sarà bello quando, dopo aver constatato che il virus viaggia sui mezzi pubblici, scopriranno anche ch… - scento_pre : RT @capulliarianna: Ci pensate a come sarà bello quando, dopo aver constatato che il virus viaggia sui mezzi pubblici, scopriranno anche ch… - freeskipperIT : Il virus viaggia indisturbato su bus e metro! - ilariadituccio : RT @capulliarianna: Ci pensate a come sarà bello quando, dopo aver constatato che il virus viaggia sui mezzi pubblici, scopriranno anche ch… - Enzaedma60 : RT @Stocca64: ??VERGOGNA! Dopo mesi in cui hanno scaricato ogni colpa sulle attività italiane, ora emerge la verità: i #mezzipubblici sono… -

Ultime Notizie dalla rete : virus viaggia

Un impiegato dell'ONU deve salvare l'umanita' da unche trasforma gli uomini in mostri ... Con loroanche il cane Ringhio, un bulldog affidato dal suocero ai tre amici. Non tutto andra' ...... confermata la distanza di sicurezza nell'abitacolo per limitare la diffusione delCovid - 19,... per tutta la durata del viaggio: le mascherine non sono obbligatorie invece se siin ...Riprendono anche le superiori (al 50%). La ricreazione in certe scuole sarà all’aperto. Gli istituti comprensivi faticano a rispettare i due metri di distanza. Registri elettronici mandati in tilt ...MONDO – Preoccupano e non poco le notizie che arrivano dal Giappone. In alcuni pazienti dell’ospedale di Tokyo, infatti, è stata identificata una nuova variante del Covid. Sebbene siano appena iniziat ...