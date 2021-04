I figli di Muccioli querelano per diffamazione Netflix per la serie tv (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo, hanno querelato per diffamazione la società Netflix che ha realizzato la serie televisiva 'SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano' sulla storia della comunità di recupero per tossicodipendenti fondata dal padre nel 1978 e che ha tuttora sede a Coriano nel Riminese. La notizia, anticipata, dal Corriere Romagna è stata confermata all'AGI dall'avvocato Alessandro Catrani che rappresenta Andrea Muccioli: lui già in passato aveva pubblicamente criticato la docu-serie definendola "pura e semplice fiction" che crea "più ombre possibili intorno alla figura del protagonista", ovvero del padre Vincenzo. Leggi su agi (Di mercoledì 7 aprile 2021) AGI - Andrea e Giacomodi Vincenzo, hanno querelato perla societàche ha realizzato latelevisiva 'SanPa - Luci e tenebre di San Patrignano' sulla storia della comunità di recupero per tossicodipendenti fondata dal padre nel 1978 e che ha tuttora sede a Coriano nel Riminese. La notizia, anticipata, dal Corriere Romagna è stata confermata all'AGI dall'avvocato Alessandro Catrani che rappresenta Andrea: lui già in passato aveva pubblicamente criticato la docu-definendola "pura e semplice fiction" che crea "più ombre possibili intorno alla figura del protagonista", ovvero del padre Vincenzo.

Advertising

Agenzia_Ansa : Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo il fondatore della Comunità di San Patrignano, hanno querelato per dif… - sulsitodisimone : I figli di Muccioli querelano per diffamazione Netflix per la serie tv - Pius_XII : RT @marioadinolfi: I figli di Muccioli meritano tutto il sostegno nella loro querela a Netflix e alla serie Sanpa. L’ideologia dell’autodet… - Co64115256 : RT @perchetendenza: 'Muccioli': Perché Andrea e Giacomo Muccioli, figli del fondatore della comunità per tossicodipendenti di San Patrignan… - scarabellimauro : RT @marioadinolfi: I figli di Muccioli meritano tutto il sostegno nella loro querela a Netflix e alla serie Sanpa. L’ideologia dell’autodet… -