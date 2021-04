Ho fatto il vaccino nel Lazio e non capisco proprio le critiche all’Italietta delle Primule (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Pietro De Sarlo Adulto lo ero già, ora sono anche vaccinato. Martedì sera apro il sito di Lazio Salute: aperte le vaccinazioni per la mia fascia di età, 65 anni. Pochi click, il tempo di inserire il codice fiscale, gli ultimi numeri della tessera sanitaria, di scegliere la struttura e l’orario e in meno di un minuto ho già l’appuntamento per mercoledì alle 12.40 in una delle Primule concepite da Domenico Arcuri, questa nella Nuvola di Fuksas a Roma Eur. Un minuto ancora e mi arriva l’sms di conferma. C’è anche l’appuntamento per la seconda dose: il 24 giugno. Scarico i moduli e li compilo, 5 minuti. Arrivo una decina di minuti prima dell’orario previsto, trovo il posteggio, gratis, riservato agli aspiranti vaccinati. In rapida sequenza mi prendono la temperatura, mi danno un numerino e mi trovo dinanzi al medico per l’anamnesi. Alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Pietro De Sarlo Adulto lo ero già, ora sono anche vaccinato. Martedì sera apro il sito diSalute: aperte le vaccinazioni per la mia fascia di età, 65 anni. Pochi click, il tempo di inserire il codice fiscale, gli ultimi numeri della tessera sanitaria, di scegliere la struttura e l’orario e in meno di un minuto ho già l’appuntamento per mercoledì alle 12.40 in unaconcepite da Domenico Arcuri, questa nella Nuvola di Fuksas a Roma Eur. Un minuto ancora e mi arriva l’sms di conferma. C’è anche l’appuntamento per la seconda dose: il 24 giugno. Scarico i moduli e li compilo, 5 minuti. Arrivo una decina di minuti prima dell’orario previsto, trovo il posteggio, gratis, riservato agli aspiranti vaccinati. In rapida sequenza mi prendono la temperatura, mi danno un numerino e mi trovo dinanzi al medico per l’anamnesi. Alle ...

