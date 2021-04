Garattini: "Sul vaccino Johnson&Johnson dati molto positivi" (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Sono dati molto incoraggianti che devono spingere a concentrarsi ancora di più sulla necessità di accelerare. Avessimo vaccinato di più non conteremmo, come purtroppo ancora facciamo, 400 morti al giorno”. Per lo scienziato Silvio Garattini, fondatore e presidente e dell’Istituto di ricerche “Mario Negri”, “questi numeri infondono fiducia”. Si parla del vaccino Johnson&Johnson, nella conferenza stampa convocata per comunicare la nuova valutazione su AstraZeneca il capo della task force dell’Ema, Peter Arlett, ha spiegato: “Su 4,5 milioni di dosi somministrate del vaccino Johnson&Johnson sono stati segnalati tre casi di trombosi simili a quelle notate in AstraZeneca”. Numeri alla mano, “meno di un caso su un milione - fa notare Garattini - un rapporto davvero incredibile”. ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Sonoincoraggianti che devono spingere a concentrarsi ancora di più sulla necessità di accelerare. Avessimo vaccinato di più non conteremmo, come purtroppo ancora facciamo, 400 morti al giorno”. Per lo scienziato Silvio, fondatore e presidente e dell’Istituto di ricerche “Mario Negri”, “questi numeri infondono fiducia”. Si parla delJohnson&Johnson, nella conferenza stampa convocata per comunicare la nuova valutazione su AstraZeneca il capo della task force dell’Ema, Peter Arlett, ha spiegato: “Su 4,5 milioni di dosi somministrate delJohnson&Johnson sono stati segnalati tre casi di trombosi simili a quelle notate in AstraZeneca”. Numeri alla mano, “meno di un caso su un milione - fa notare- un rapporto davvero incredibile”. ...

Advertising

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Garattini: 'Sul vaccino Johnson&Johnson dati molto positivi' - HuffPostItalia : Garattini: 'Sul vaccino Johnson&Johnson dati molto positivi' - juanne78 : RT @ClaudioDeglinn2: GARATTINI LA 7: i contagi avvengono sui mezzi pubblici, bus e metro',è un anno che il governo non fa nulla! Fatto grav… - Angela300564201 : RT @ClaudioDeglinn2: GARATTINI LA 7: i contagi avvengono sui mezzi pubblici, bus e metro',è un anno che il governo non fa nulla! Fatto grav… - Ludax55 : RT @ClaudioDeglinn2: GARATTINI LA 7: i contagi avvengono sui mezzi pubblici, bus e metro',è un anno che il governo non fa nulla! Fatto grav… -